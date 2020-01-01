Türkiye 580. maçına çıkıyor

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi 579 maçta çıkarken 221 galibiyet aldı, 223 kez de mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla 580. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271'i özel 579 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

Daha fazla takım

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 579 maçın birini hükmen kazandı.

ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Milli takımın eylül karnesi

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 70 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30'unu kazanırken, 24 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 94 gol gördü. Milli takımın aldığı 24 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece 6 kez yenildi.

Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

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Sırbistan ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ilk maçını yarın oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan'ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.

Milli takımın, Sırbistan mücadelesi yarın Rajko Mitic Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak.