Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe-Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol takımlar arasındaki 92. mücadele olacak.

UEFA C Grubu'nda 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak - karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 91 maçın 18'ini Türk, 55'ini İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 85 golüne, İspanyol ekipleri 183 golle karşılık verdi.

Türk ekiplerinden Beşiktaş, , , , , Gaziantepspor, , , Kayseri Erciyesspor, Medipol , MKE Ankaragücü, , Trabzonspor ve Akhisarspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.

Getafe ilk kez

Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, daha önce Türk takımlarına karşı hiç oynamadı.

İspanyol temsilcisi, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma ile ilk kez bir Türk takımına karşı tur mücadelesi yapacak.

Haberin devamı aşağıda

En son Akhisarspor karşılaştı

En son iki ülke takımları arasındaki karşılaşma Akhisarspor ile arasında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynandı.

Akhisarspor sahasında rakibine 3-2, deplasmanda da 6-0'lık sonuçla mağlup oldu.