Tuchel'dan Zidane'a Mbappe göndermesi

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Zidane’ın Real Madrid’de görmek istediği Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında ile PSG karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ‘Kylian Mbappe’yi seviyorum’ diyen Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’a gönderme yaptı.

Tuchel, “Zidane nasıl oluyor da bizim oyuncumuzu seviyor bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ki Mbappe’yi ben de seviyorum. Önemli olan şey, Mbappe’nin bizim oyuncumuz olması. Burada olduğu için mutluyuz. Zidane’ın kendi takımında sevebileceği birçok oyuncusu var. Açıklamalarına kızmadım. Beni fazla ilgilendirmiyor” diye konuştu.

Mbappe’nin maça hazır olduğunu da söyleyen Tuchel, “Kendisi hazır durumda. Kendisini iyi hissediyor. Geçtiğimiz iki gün takımla birlikte çalıştı. Bir sorun yaşamadı. İlk maçta Icardi ve Di Maria çok iyi oynamışlardı. Mbappe ve Neymar yoktu. Nasıl bir kadro çıkaracağıma sonra karar vereceğim. Belki dördünü de oynatırız. Zor bir karar olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Alacağım kararı kabul edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Harika bir maç olacağına inandığını dile getiren Alman teknik adam, “Herkesin bu maçı konuştuğunu biliyorum. Harika futbolcular sahada olacak. Ancak belki farklı bir şeyler de deneyebiliriz. Farklı isimlere şans verebiliriz” dedi.