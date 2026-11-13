İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 2-1 yenerken taraftarların Ben White'a karşı ıslıklar çalmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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Tuchel'in, Arsenal'li yıldızı savunduğu ve taraftarların ona İngiltere Milli Takımı'yla yeni bir sayfa açma izni vermesini umduğunu ifade ettiği açıklamalarını Independent gazetesi aktardı.

Thomas Tuchel, güçlü bir zihinsel dayanıklılığa sahip olan Ben White'ın yuhalamalarla başa çıkabileceğine güveniyor; ancak İngiltere taraftarlarının bu defansif oyuncuya yeni bir sayfa açma fırsatı tanımasını umuyor.

29 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'ndaki eleme aşamasında Katar'dan "kişisel" olarak nitelendirdiği sebeplerle ayrıldıktan sonra, teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'na katılmaya hazır olmadığını açıklamıştı.

Raporlar, White'ın eski yardımcı antrenör Steve Holland ile anlaşmazlığa düştüğünü ve İngiltere Milli Takımı'na ancak geçen mart ayında Tuchel yönetiminde döndüğünü, bu sırada taraftarların kendisini yuhaladığını, ardından sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemediğini belirtiyor.

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Arsenal'li defans oyuncusu bu hafta, taraftarların hikâyenin tamamını bilselerdi bu şekilde davranmayacaklarını söyledi; ancak hiç kimseyi suçlamaktan kaçındı.

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Buna rağmen, dün perşembe UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 2-1 yenen maçta yedek olarak oyuna girmesinin ardından yuhalandı.

Tuchel'e, Hırvatistan'ın yedek oyuncusu Luka Modric'in, Ben White'ın İngiltere formasıyla oyuna girdiğinde aldığından daha sıcak bir karşılama gördüğü hatırlatıldığında, gülerek şöyle dedi: "Açıkçası yuhalamaları duymadım."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Luka Modric'e yapılan alkışı duydum ve bu çok güzel bir şey, çünkü bunu hak ediyor; o futbol dünyasının bir efsanesi. Ama açıkçası Ben White'a yönelik yuhalamaları duymadım. O sayfayı artık geride bıraktığımızı sanıyordum."

Şunları ekledi: "Umarım bu tekrar yaşanmaz. O bizim oyuncularımızdan biri. Göreve geldiğimden beri bize katılmak ve grupla birlikte olmak için son derece istekli. Milli Takım'ın sorumluluğunu üstlendiğimden beri hiçbir hata yapmadı."

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Vurgulayarak şöyle dedi: "Onu ancak gördüklerime, bizzat tecrübe ettiklerime göre değerlendirebilirim ve ondan gördüğüm en üst düzeydeydi; gerçekten de futbol maçları kazanmamıza yardımcı olabilir. Dediğim gibi, o grubumuzun bir parçası ve grubumuzu koruyacağız, korunmasını sağlayacağız. Bizimle olmayı hak ediyor ve evet, onun için yeni bir sayfa açabilmeyi umuyorum."

Yuhalamalar, mart ayında oynanan hazırlık maçlarına kıyasla daha hafifti ve Tuchel, bu tepkinin negatif atmosfer sürse bile White'ı tekrar Milli Takım'dan uzaklaştırmayacağına güveniyor.

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Alman teknik direktör şöyle konuştu: "Öyle düşünmüyorum. Bu meseleyi hak ettiğinden daha büyük göstermek istemiyorum. Böyle olacağını düşünmüyorum ve böyle bir şeyin yaşanmasını da ummuyorum. Bana her zaman kampa katılmaya ve çağrı almaya kararlı, kendini adamış ve istekli biri olarak göründü."

Şöyle açıkladı: "Olması gerekenden fazla sakatlık yaşadı. Yüksek kaliteye sahip bir oyuncu ve açıkçası kampı terk ettiği o durumun arkasında ne olduğunu, derin sebeplerin neler olduğunu bile bilmiyorum."

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Devam etti: "Bu yüzden, dediğim gibi, göreve geldiğimden beri Ben White'ın bağlılığından ya da tutkusundan şüphe etmemizi gerektirecek hiçbir sebep yok. Şu an için bu aşırı ihtimaller üzerine düşünmek istemiyorum."

2-1'lik galibiyetle İngiltere, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline resmen yükseldi ve ayrıca gelecek pazar günü lider İspanya ile karşılaşacağı deplasmandan önce, üçüncü seviye birinci grubu lider olarak tamamlama umutlarını da canlı tuttu.

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Tuchel şöyle dedi: "Her şey her zaman harika ve çok heyecan verici olamaz. Bazen gereken tek şey ciddiyet ve kararlılık göstermektir ve biz görevi tamamladık. Kazanmak istiyorduk ve istediğimizi elde ettik."