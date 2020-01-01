Tuchel resmileşti, Pochettino bekleniyor
Ligue 1'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Paris Saint-Germain'de beklenen son gerçekleşti. Kulüp, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevden alındığını resmen açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada başkan Nasser Al-Khleaifi, iki buçuk yıl boyunca görev yapan Tuchel'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Geçtiğimiz sezon takımı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Tuchel için Katarlı başkan, "Thomas işini tutkuyla ve yüksek bir enerjiyle yapıyordu. Takıma katkılarını ve burada geçirdiği güzel zamanı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
2018 yazında Unai Emery'nin yerine göreve gelen Tuchel, iki buçuk yılda altı kupa kazanmayı başarmıştı.
Bu sezon ligde Olimpik Lyon ve Lille'in gerisinde kalan PSG'de yeni teknik direktörün Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino olması bekleniyor.