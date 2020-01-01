Tuchel resmileşti, Pochettino bekleniyor

Paris Saint-Germain, Alman teknik adam Thomas Tuchel'le yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

'de bu sezon istediği sonuçları alamayan 'de beklenen son gerçekleşti. Kulüp, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevden alındığını resmen açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada başkan Nasser Al-Khleaifi, iki buçuk yıl boyunca görev yapan Tuchel'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Geçtiğimiz sezon takımı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Tuchel için Katarlı başkan, "Thomas işini tutkuyla ve yüksek bir enerjiyle yapıyordu. Takıma katkılarını ve burada geçirdiği güzel zamanı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

2018 yazında Unai Emery'nin yerine göreve gelen Tuchel, iki buçuk yılda altı kupa kazanmayı başarmıştı.

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Bu sezon ligde Olimpik ve 'in gerisinde kalan PSG'de yeni teknik direktörün 'dan ayrılan Mauricio Pochettino olması bekleniyor.