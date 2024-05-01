Tuchel, Real Madrid maçı sonrası Kim Min-Jae'yi hedef aldı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile berabere kalırken Thomas Tuchel'in açıklamalarının başrolünde Kim Min-Jae vardı.

Bayern Münih, Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı

Kim Min-Jae'nin yenilen gollerde payı vardı

Thomas Tuchel, Güney Koreli stoperi eleştirdi

NE OLDU? Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Real Madrid ile evinde 2-2 berabere kaldı. Allianz Arena'daki mücadeleye Kim Min-Jae'nin iki goldeki hataları damga vuruken Thomas Tuchel'in hedefinde de Güney Koreli stoper vardı.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan Thomas Tuchel, Kim Min-Jae hakkında şunları söyledi: "İki kez çok açgözlü davrandı. İlk golde Vinicius'a karşı ilk adımı çok erken attı ve Toni Kroos'un pasına yakalandı. İkinci golde ne yazık ki bir hata daha yaptı. Rodrygo'nun düşürülmesine karşı bu kadar agresif savunmaya gerek yoktu. Maalesef kaliteleri göz önüne alındığında bu hatalar cezalandırılıyor."

DAHA FAZLASI: Neuer ise takım arkadaşını destekleyen bir açıklama yaptı: "Soyunma odasına konuştuk. Hatalar olabilir, bu futbolun bir parçası. Bu, onun sonraki maçlarda kötü performans göstereceği anlamına gelmiyor. Bu maçta da çok iyi oynadığı anlar vardı. Ancak belki de bazı kritik anlarda doğru kararı veremedi, bu da futbolda her zaman olur."

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SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 4 Mayıs'ta Cadiz ile oynayacak, Bayern Münih ise aynı gün Stuttgart deplasmanına gidecek. İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Mayıs'ta rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.