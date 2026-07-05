Tuchel, Meksika maçı öncesinde yeni bir ikilemle karşı karşıya

İngiltere Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri kapsamında Pazartesi sabahı Azteca Stadyumu'nda Meksika ile oynanacak maçın kadrosunu belirlerken yeni bir ikilemle karşı karşıya.

İngiltere-Meksika maçının galibi, çeyrek finalde bugün Pazar akşamı oynanacak Brezilya-Norveç maçının galibiyle karşılaşacak.

İngiliz "The Sun" gazetesi, İngiltere milli takımının bek oyuncusu Jed Spence'in Meksika ile oynanacak maç öncesinde sakatlık yaşadığını ve "Üç Aslanlar"ın ilk on birinde yer almayacağının muhtemel olduğunu bildirdi.

Hem sağ hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilen Spence’in sakatlığı, sağ bek Reece James’in de sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle Tuchel için bir başka darbe oldu.

Tuchel, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında oynadığı sağ bek pozisyonunda Declan Rice'ı oynatmayacağını açıkladı; bu da sakatlıktan dönen Jarell Quansah'ın ilk 11'e geri dönmesinin önünü açıyor.

23 yaşındaki Bayer Leverkusen yıldızı Kwanasa, grup aşamasının son turunda Panama maçında ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmış ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı alınan 2-1’lik galibiyette forma giyememişti.

Meksika karşısında ağrısına rağmen sahaya çıkacak olan Rice, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı alınan heyecan verici galibiyetin son dakikalarında sağ bek pozisyonunda görev almıştı.

Maç öncesinde ITV kanalına konuşan Tuchel, Rice'ın sağ bek pozisyonunda oynatılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hayır, bu maçın sonlarında daha hücumcu olmamız gerektiğinde başvuracağımız bir çözüm."

Ve ekledi: “Ancak o orta sahaya geri dönecek. Elimizde bazı iyi seçenekler olduğuna eminim.”