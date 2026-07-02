Tuchel, İngiltere taraftarlarını şok etti: Meksika maçı öncesinde uyum sağlamak imkansız

İngiltere milli takımı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldikten sonra, teknik direktör Thomas Tuchel, deniz seviyesinden 2200 metreden fazla yükseklikte bulunan Mexico City’deki Azteca Stadyumu’nda Meksika ile oynayacakları maç öncesinde, takımını bekleyen zorluklar hakkında konuşmaya başladı.

Futbolseverler, önümüzdeki Pazartesi sabahı (GMT saatine göre) oynanacak Meksika-İngiltere karşılaşmasını heyecanla bekliyor. Meksika milli takımı, tarihsel açıdan en önemli kalelerinden biri olan Azteka Stadyumu’nda hem ev sahibi avantajı hem de seyirci desteğinden yararlanacak.

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Tuchel, Fransız "RMC" kanalına verdiği demeçte bu koşullara dikkat çekerek şunları söyledi: "Çok sayıda engel olacak. Bu, izleyebileceğiniz en güzel ve en keyifli maçlardan biri olabilir. Rakım kesinlikle büyük bir engel olacak çünkü fiziksel olarak uyum sağlayamıyoruz. 4 günde uyum sağlamak tamamen imkansız."

Son 56 yıl boyunca Meksika milli takımı, Azteca Stadyumu’nda sadece iki kez mağlup oldu: 2013’te Honduras’a ve 2001’de Kosta Rika’ya karşı. Ayrıca, Dünya Kupası tarihinde bu stadyumda oynadığı on maçın hiçbirini kaybetmedi.

Bu üstünlük, kısmen stadyumun coğrafi koşullarına atfedilebilir; stadyum deniz seviyesinden 2240 metre yükseklikte yer almaktadır ve bu da konuk takımlar için fiziksel adaptasyonu daha zor hale getirmektedir.