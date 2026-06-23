Tuchel, Gana maçı öncesinde İngiltere kadrosunda iki değişiklik yapıyor

İngiltere Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası'nın 12. turunun ikinci maçında bu Salı akşamı Gana ile oynanacak karşılaşma öncesinde, "Üç Aslanlar"ın kadrosunda iki değişiklik yaptı.

Tuchel, Hırvatistan ile oynanan ve İngiltere'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçta forma giyen John Stones'un yerine, Mark Joyhi'yi stoper pozisyonunda ilk 11'de sahaya sürdü.

Alman teknik direktör, sol bek pozisyonunda da bir değişiklik yapmayı tercih ederek, Hırvatistan maçında ilk 11'de yer alan Niko O'Reilly'nin yerine Jed Spence'i sahaya sürdü.

Tuchel, kadronun geri kalanını olduğu gibi korudu ve kadro şu şekildeydi:

Kaleci: Pickford.

Defans: James, Joey, Konsa, Spence.

Orta saha: Rice, Anderson, Bellingham.

Forvet: Gordon, Madueke, Kane.

Öte yandan, Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, Panama'yı 1-0 mağlup ettikleri ilk maçın ardından İngiltere karşılaşması için kadrosunu açıkladı.

Kadro şu şekilde:

Kaleci: Asari.

Defans: Sinaya, Adjite, Oboku, Mensah.

Orta saha: Partey, Sebo, Yerenki.

Forvet: Semino, Iñaki Williams, Jordan Ayew.