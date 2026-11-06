İngiltere Millî Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, yıldız oyuncu Jude Bellingham ile olan ilişkisinin doğasından bahsederek bu ilişkinin sürekli iniş çıkışlar yaşadığını belirtti; ardından Real Madrid yıldızının ısrarı ve tavsiyesi üzerine, küçük kardeşi Jobe Bellingham'ın ilk kez Three Lions kadrosuna çağrılmasının perde arkasını açıkladı.

İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın kaptanının UEFA Uluslar Ligi'ndeki Hırvatistan ve İspanya maçları için A Millî Takım kadrosuna yükseltilmesi, Tuchel'in bu yılki son kadrosunun en dikkat çekici sürprizlerinden biri oldu. Bellingham kardeşler, 2007 yılındaki Gary ve Phil Neville'den bu yana İngiltere Millî Takımı'nda birlikte oynayan ilk kardeşler olma hayalini gerçekleştirmenin eşiğine geldi; böylece Jude'un daha önce "hayatının en büyük hayali" olarak tanımladığı şeyi gerçekleştirmiş olacaklar.

Tuchel, Jude ile ilk kamp döneminde yaptığı konuşmanın perde arkasını hatırlatarak, ona o zaman bir gün kardeşiyle birlikte oynamanın ne kadar güzel olacağını söylediğini, 21 yaşındaki oyuncunun hızlı gelişimi ve ağabeyinin baskıları sayesinde bunun gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. ESPN sitesinin aktardığına göre Tuchel şöyle konuştu: "Kardeşi hakkında konuştuk çünkü bunun onun daimî hayali olduğunu çok iyi biliyordum. Jude bana sürekli şöyle diyordu: Onu izle, onu izle, muhteşem ve buraya gelebilir. Ben de her zaman ona şöyle cevap veriyordum: Evet, evet, onu zaten takip ediyoruz."

Bu diyaloglar, Jude'un kardeşinin yeteneklerine olan inancının büyüklüğünü yansıtmanın yanı sıra, Alman teknik direktörüyle ilişkisindeki gözle görülür olumlu gelişmeyi de ortaya koyuyor; zira Real Madrid yıldızı, Tuchel'in gelişinden bu yana iki kez İngiltere'nin en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Tuchel, geçen yıl oyuncunun annesinin onun sahadaki bazı davranışlarını "şok edici" bulduğunu söylediği açıklamalarının ardından özür dilemişti.

İki taraf arasında, Dünya Kupası'nda bronz madalyaya giden yol da dahil olmak üzere, bir kopuş yaşanacağına dair sürekli endişelere rağmen işler yeniden rayına girdi. Tuchel şöyle dedi: "İlişki elbette bazı iniş çıkışlar yaşadı, ama şu anda çok iyi bir noktadayız. Onun teknik direktörü olmaktan keyif alıyorum, çünkü üst düzey ve son derece etkili bir oyuncu. Bu hissin karşılıklı olduğunu düşünüyorum, çünkü Jude kendini rahat hissetmeseydi bu olağanüstü seviyeyi sergileyemezdi. Şu anda kampa katılmaktan ve takım içindeki rolünden duyduğu mutluluğu görebiliyorsunuz; tamamen adanmış durumda. İki kardeşin birlikte yer alma fırsatını elde etmemiz ise sadece bir sonraki adım."

Belirtmek gerekir ki İngiltere Millî Takımı, üç galibiyet alıp bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi Üçüncü Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Three Lions'ın, önümüzdeki mart ayında gidiş-dönüş usulüyle oynanacak çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için kalan iki maçından yalnızca bir puana ihtiyacı var; finaller ise haziran ayında oynanacak.