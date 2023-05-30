Arsenal, West Ham'ın orta sahası için yarışa devam ederken Tuchel, Declan Rice'ı telefonla aradı.

Tuchel, Rice ile temasa geçti

Bayern Münih, 95 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor

Arsenal ise yarışta kalmaya devam ediyor

NE OLDU? Bayern Münih bir süredir West Ham United'ın orta sahası Declan Rice ile ilgileniyor. Sky Almanya'nın haberine göre, Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Declan Rice'ı doğrudan aradı ve 24 yaşındaki oyuncuyla transferine dair görüşme yaptı. Olumlu geçen görüşmenin ardından Rice'ın Bayern Münih'e katılmaya sıcak baktığı söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Thomas Tuchel bu hareketiyle Bayern Münih yönetimini Declan Rice transferi için daha yoğun çaba harcamaya davet etti. Mirror'ın haberine göre, Bayern Münih bu hamle için yaklaşık 95 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor. Ancak West Ham, Declan Rice için daha yüksek teklifler bekliyor.

DAHA FAZLASI: Bayern Münih'in transfer girişimlerine rağmen Arsenal, Declan Rice için yarışta güçlü bir şekilde kalmaya devam ediyor. Mikel Arteta, yetenekli orta saha oyuncusunu gelecek sezon kendi takımında görmek istiyor.

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