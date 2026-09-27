Alman teknik direktör Thomas Tuchel, dün cumartesi UEFA Uluslar Ligi'nde Wembley Stadyumu'nda İngiltere'nin İspanya'ya 3-2 mağlup olmasının ardından baskı altında olduğunu itiraf etti.

İngiltere Milli Takımı önümüzdeki salı akşamı Prag'da Çekya ile karşı karşıya gelecek ve UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunu kazanma yönünde gerçekçi bir şansa sahip olabilmek için kazanması gerektiğinin farkında.

İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü, İngiliz "Daily Mail" gazetesinin belirttiğine göre büyük bir maçtaki yeni bir aksaklığın ardından beklentilerin arttığını biliyor.

Tuchel şöyle konuştu: "Yenilginin ardından hepimiz güçlü bir şekilde geri dönmek istiyoruz ve bir sonraki fırsat Çekya karşılaşması. Evet, bu elbette biraz baskı yaratıyor, ama kaldıramayacağımız bir şey değil. Yenilgi asla iyi bir şey değildir."

Tuchel'in 24 oyuncudan oluşan takımı, zorluklarla dolu bir haftayla karşı karşıya; salı günü bir maç oynanacak, ardından cumartesi Hırvatistan'da bir maç daha ve sonra önümüzdeki hafta Wembley Stadyumu'nda Çekya'ya karşı rövanş maçı gelecek.

Alman teknik direktör, oyuncuların iş yükünü yönetme sorumluluğunu taşıdığının farkında; ancak buna rağmen Premier Lig'deki ya da yurt dışındaki kulüp teknik direktörlerinden gelecek herhangi bir merhamet talebine kulak asmayacak.

Tuchel şunları söyledi: "Hayır, Premier Lig teknik direktörlerinden telefon almıyorum. Bir kulübün teknik direktörüyken hiçbir milli takım teknik direktörünü aramadım. Gerçek bu. Oyuncuları yönetemem. Bu imkânsız. Bir kulübün teknik direktörüyken bunu çok iyi biliyordum; diğer taraftayken bu durum benim başıma defalarca geldi."

Şöyle ekledi: "Brezilya'da ya da Arjantin'de bir teknik direktörü arasaydım, neden bahsettiğimi anlamazdı. Oyuncular da neden bahsettiğimi anlamazdı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki neden bunu yapıp oyunculara geri çekilmenin, bir maçın yarısında oynamanın ya da bir maç dinlenmenin sorun olmadığı izlenimini vermeye başlayayım? Bunu neden yapayım? Bunu asla yapmam. Bu delilik. Bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz."

İngiltere, cumartesi günü İspanya karşısında heyecanlı bir maçı kıl payı kaybetti ve takımı ikinci yarının başında 2-1 önde iken Harry Kane'in penaltıyı kaçırmasaydı belki de kazanabilirlerdi.

Topla İngiltere'nin en iyi performansını sergileyen oyuncu Jude Bellingham oldu ve takımının maça dönme şansı açısından gerçekten belirleyici bir oyuncu olduğu görülüyor.

Bellingham'ın dört maçın tamamında bu yoğun tempoda oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda Tuchel şöyle dedi: "Oynayabileceği tek tarz bu, oyun tarzı bu."

Alman teknik direktör şunlara işaret etti: "Ekonomik oynayan bir maç değil, ama bekleyip görelim. Onu dört kez oynarken görmeyi umuyorum. Sanırım endişe, bu sezon bunu yapmamış olmasında. Bu sıkışık sezonda fizyoterapistlere danışmamız gerekecek. Jude'u hiçbir riske atmayacağız. Ama onu özel kılan şey tarzı."

Bellingham, cumartesi maçının bir bölümünü Real Madrid'deki takım arkadaşı Marc Cucurella ile çetin bir mücadele içinde geçirdi.

Tuchel şöyle dedi: "Bunu seviyor. Bu olursa performansı yükseliyor. Biraz coşkuyla oynaması daha iyi. Onun yaptığı şey bu."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sanırım bazen coşkusunu ateşlemek için bu anları arıyor. Kazanmak istiyor. Takım arkadaşlarından hiçbirini tanımıyor, ama yine de onlarla dost. Ancak 90 dakika boyunca değil."



