TSYD'den erteleme talebi

Türkiye Spor Yazarları Derneği, TFF'nin ligleri ertelemesini istediği bir açıklama yayınladı.

Spor Yazarları Derneği resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu askıya alındı ve ertelendi. Son olarak ise UEFA, 55 üye federasyonla gerçekleştirilen konferans sonrası EURO 2020'yi 1 yıl ertelediklerini duyurdu. Ancak TFF, Süper Lig ve alt liglerde karşılaşmaların seyircisiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Bunun üzerine TSYD yayınladığı yazılı açıklama ile liglerin ertelenmesini talep etti. İşte TSYD tarafından yayınlanan açıklama:

Daha fazla takım

"İspanyanın Espanol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken,

Haberin devamı aşağıda

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, THY Eurolig ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz.

Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır.

Şu hiçbir zaman unutulmasın ki HİÇBİR ŞEY İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR."