Tsubasa oyunseverlerle yeniden buluşuyor
Döneminin en sevilen çizgi film karakterlerinden biri olan Tsubasa Ozora'nın hayranlarını mutlu eden bir gelişme yaşandı.
Yapımcı şirket Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni bir oyunun çıkacağını açıkladı.
Bilgisayar ve diğer konsol platformlarına çıkacak oyunun fragmanı yayınlandı.
Take on a new challenge with the rising stars of a manga masterpiece. Lead your team to victory when #CaptainTsubasa: Rise of New Champions kicks off in 2020 on #PS4, #PC & #NintendoSwitch! ⚽— Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) January 21, 2020
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Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri arcade futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.
İngilizce, İspanyolca ve Portekizce alt yazı seçeneklerin yer alacağı oyunda Japonca ve İngilizce seslendirme seçenekleri bulunacak.