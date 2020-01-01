Tsubasa oyunseverlerle yeniden buluşuyor

Bandai Namco, Captain Tsubasa'nın yeni oyunundan ilk fragmanı yayınladı.

Döneminin en sevilen çizgi film karakterlerinden biri olan Tsubasa Ozora'nın hayranlarını mutlu eden bir gelişme yaşandı.

Yapımcı şirket Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni bir oyunun çıkacağını açıkladı.

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Bilgisayar ve diğer konsol platformlarına çıkacak oyunun fragmanı yayınlandı.

Take on a new challenge with the rising stars of a manga masterpiece. Lead your team to victory when #CaptainTsubasa: Rise of New Champions kicks off in 2020 on #PS4, #PC & #NintendoSwitch! ⚽



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Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri arcade futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

İngilizce, İspanyolca ve Portekizce alt yazı seçeneklerin yer alacağı oyunda Japonca ve İngilizce seslendirme seçenekleri bulunacak.