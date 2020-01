Tsubasa oyunseverlerle yeniden buluşuyor

Döneminin en sevilen çizgi film karakterlerinden biri olan Tsubasa Ozora'nın hayranlarını mutlu eden bir gelişme yaşandı.

Yapımcı şirket Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni bir oyunun çıkacağını açıkladı.

Bilgisayar ve diğer konsol platformlarına çıkacak oyunun fragmanı yayınlandı.

Take on a new challenge with the rising stars of a manga masterpiece. Lead your team to victory when #CaptainTsubasa: Rise of New Champions kicks off in 2020 on #PS4, #PC & #NintendoSwitch! ⚽



Head to our website for exclusive content: https://t.co/t4VEKo6lk3 pic.twitter.com/pnIT7qrTfD