ABD Başkanı Donald Trump, basketbol yıldızı LeBron James'in ABD milli marşı çalınırken hareketsiz durmayarak ülkeye hakaret ettiğini söyledi.

Halihazırda Philadelphia 76ers forması giyen James, dün çarşamba günü sezonun açılış maçı öncesinde New York Knicks karşısında milli marş çalınırken, golf sopasını savurma hareketini taklit ediyor ve basketbol atışlarına benzer hareketler yapıyor gibi görünüyordu.

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Trump, "Truth Social" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Milli marş çalınırken LeBron James vatanımıza hakaret ediyor! Başından beri onun kötü biri olduğunu söyledim, kelimenin tam anlamıyla bir ayıp."

Trump sözlerine şöyle devam etti: "LeBron James, Amerikan bayrağı ve vatanımızın temsil ettiği her şey için canlarını feda eden tüm büyük Amerikan savaşçılarından ve kahramanlarından özür dilemeli!"

James, Trump'ın son açıklamalarına şimdiye kadar yanıt vermedi, ancak ikili daha önce birçok kez birbirini eleştirmişti.

Marş krizleri

ABD milli marşı, profesyonel spor müsabakalarının çoğunun başında kayıttan ya da canlı olarak çalınır. Oyuncuların ve taraftarların, mümkün olduğunda marş çalınırken ayağa kalkması ve hareketsiz durması beklenirken, bazı seyirciler de sözlerini tekrarlar.

Bu gelenek, son on yılda siyasi bir anlaşmazlık konusu haline geldi. 2016 yılında, eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, ABD'deki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek amacıyla marş çalınırken önce oturdu, ardından tek dizinin üzerine çöktü.

Trump o dönemde Kaepernick'e sert eleştiriler yöneltti ve daha sonra oyuncunun oynamaya devam edebileceği bir takım bulamamasının kendisi sayesinde olduğunu ileri sürdü. Ancak yıllar sonra tavrını yumuşatarak, Kaepernick'in Amerikan futbolu liginde oynamak için "bir şans daha" alması gerektiğini söyledi.

2018 yılında Trump, basketbolcunun başkanla "asla karşı karşıya oturmayacağını" söylemesinin ardından LeBron James'in zeki olmadığını ima etti.

Aynı yıl, eski başkan Joe Biden'ı destekleyen James, Trump'ın ırkçılara "korkmadan ortaya çıkıp yüksek sesle konuşma fırsatı" verdiğini söyledi.