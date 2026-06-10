Trump'ın Dünya Kupası vize krizine ilişkin ilk yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü ilk kez 2026 Dünya Kupası maçlarına katılmak veya izlemek amacıyla ABD'ye giriş vizeleriyle ilgili tartışmalara değindi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ABD'ye giriş vizesi almanın zorlaşacağına dair artan endişelerle ilgili bir soru alan Trump, "Sadece uygun kişilerin ülkemize girişini sağlamak için çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca okuyun

Rakamlarla... Fas ve Brezilya, Dünya Kupası grup aşamasının en güçlü takımları

Güvenlik açığı, Dünya Kupası'nda Arjantinli oyuncuları tehlikeye attı

Somalili hakem Ömer Abdulkadir Artan, Türkiye'nin İstanbul kentinden Miami Havalimanı'na vardığında ABD'ye girişine izin verilmedi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, "güvenlik kontrolüyle ilgili endişeler nedeniyle ülkeye giriş yapmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle Artan'ı Dünya Kupası hakem listesinden çıkardı.

Artan, Dünya Kupası tarihindeki ilk Somalili hakem olacaktı ve 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi ödülünü almıştı.

Olay geniş çapta öfkeye yol açtı ve Somali hükümeti "derin üzüntüsünü" dile getirirken, FIFA ise Artan'ın turnuvaya katılamayacağını doğruladı.

Bu gelişme, ABD yönetiminin göç ve güvenlik konusundaki katı politikalarının 2026 Dünya Kupası'nı olumsuz etkileyebileceğine dair artan endişelerin ortasında yaşandı.