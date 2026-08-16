Troy Parrott'un AZ'den Real Betis'e gitme ihtimali bir hayli yüksek. Transfer gazetecisi Mounir Boualin'in Soccernews'te verdiği bilgiye göre kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi.

West Ham United kısa süre önce Parrott için somut adım atmıştı, ancak AZ'den ret yanıtı aldı. Voetbal International, Kuzey Hollanda ekibinin İngilizlerin yaptığı yüksek teklife "hayır" dediğini, İngiliz kulübünün de bu arada Joël Piroe'ye (Leeds United) yöneldiğini yazdı.

Bu, rekabette önde kalmak ve İrlandalı oyuncuyu mümkün olan en kısa sürede taraftara tanıtmak isteyen Betis için son derece iyi haber. AZ'nin tam olarak nasıl bir bonservis bedeli düşündüğü bilinmiyor.

Yine de masaya 17,5 milyon avrodan daha fazla konulması gerektiği neredeyse kesin görünüyor. West Ham, AFAS Stadı'nda 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Parrott için bu rakamı gözden çıkarmıştı.

24 yaşındaki golcü, ayrılma isteği nedeniyle bu sezon yedek kulübesinde oturuyor ve teknik direktör Leeroy Echteld'in Mexx Meerdink'i yeni birinci santrfor olarak belirlemesini anlayışla karşıladı.

Parrott, 2024 yazında yaklaşık 4 milyon avro karşılığında Tottenham Hotspur'dan transfer edilmişti. İrlandalı oyuncu, 2023/24 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Excelsior'da büyük etki yaratmıştı.

Parrott, Vangelis Pavlidis'in Benfica'ya gitmesinin ardından Alkmaar'da büyük bir boşluğu doldurmak zorundaydı, ancak 97 maçta 51 gol ve 17 asistle bunu fazlasıyla iyi yaptı.

Parrott, aralık ayında uluslararası arenada da adından söz ettirdi. Portekiz'e karşı iki, Macaristan'a karşı üç gol atarak İrlanda'nın Dünya Kupası hayalini adeta tek başına canlı tuttu. Ancak finallere kalma konusunda son anda başarılı olunamadı.