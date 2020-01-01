Tribünler karton taraftarlarla dolduruldu

Borussia M'gladbach ve Bayer Leverkusen arasında oynanan Bundesliga maçında tribünlerde sanal bilet sahibi taraftarların karton resimleri yer aldı.

'nın 27. haftasında 'in deplasmanda Borussia 'ı 3-1 mağlup ettiği maçta tribünlerde renkli görüntüler vardı.



Salgın sebebiyle seyircisiz oynanan maçlarda tribünleri 'doldurmak' için karton taraftar figürleri kullanıldı.



54 bin kişilik Borussia Park'ta oynanan maçta tribünlere 13 bin karton taraftar figürü yerleştirdi. 20 bin karton taraftar figürünün daha yapım aşamsında olduğu belirtildi.



Gladbach taraftarları bu kartonlar için 19 euro ödedi.



Maçtan önce Leverkusen'in teknik direktörü Peter Bosz bu uygulama için, "Boş tribünler yerine oyuncakların önünde oynamak daha iyi" dedi.