Trezeguet resmen Aston Villa'da
Son olarak Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Trezeguet, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyecek.
Aston Villa'dan yapılan açıklamada futbolcunun transferi konusunda Kasımpaşa ile her konuda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Futbolcu için Kasımpaşa'ya ödenecek bonservis bedeli ise açıklanmadı.
Kasımpaşa, 2017 yazında Anderlech'ten kiraladığı Trezeguet'nin bonservisini geçtiğimiz sezonun başında 2 milyon euro'ya almıştı.
Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 24, 2019
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/oyDz49MXHS
24 yaşındaki futbolcu ile daha önce Galatasaray da ilgilenmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Kasımpaşa formasıyla 71 resmi maça çıkan Trezeguet, 25 gol ve 16 asist ile oynamıştı.