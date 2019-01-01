Trezeguet resmen Aston Villa'da

Kasımpaşa'nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.

Son olarak Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Trezeguet, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyecek.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada futbolcunun transferi konusunda ile her konuda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Futbolcu için Kasımpaşa'ya ödenecek bonservis bedeli ise açıklanmadı.

Kasımpaşa, 2017 yazında Anderlech'ten kiraladığı Trezeguet'nin bonservisini geçtiğimiz sezonun başında 2 milyon euro'ya almıştı.

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Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz.



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/oyDz49MXHS — KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 24, 2019

24 yaşındaki futbolcu ile daha önce da ilgilenmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Kasımpaşa formasıyla 71 resmi maça çıkan Trezeguet, 25 gol ve 16 asist ile oynamıştı.