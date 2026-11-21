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Bum bum: Nicolò Tresoldi yine gol attı. Ancak Bruges'ün İtalyan-Alman forvetinin golleri artık haber değeri taşımıyor.

36. ve 61. dakikalarda Vetlesen'in paslarıyla buluşan 2004 doğumlu futbolcu, Belçika liginin 12. haftasında Malines deplasmanında iki gol attı. Maçta gol perdesini 32. dakikada Vanaken'in asistinde Lemarechal açmıştı.

Gollerini korner bayrağının yanında artık alışılmış hâle gelen sevinciyle kutlayan Tresoldi, böylece bu sezon Bruges formasıyla 16 gole ulaştı: Ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve Belçika Süper Kupası'nda 1 gol. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 4 gol attı.

Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Tresoldi, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde Milan'ın, Real Madridli Brezilyalı Endrick'e alternatif olarak listesinde yer alıyor.

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Şimdi de İngiliz santrforu Harry Kane'in ayak bileğinden sakatlanmasıyla Bayern Münih'in Tresoldi'yi takip ettiği belirtiliyor. Ameliyat edilen Kane en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Maçın bitimine 20 dakika kala Hırvat teknik direktör Leko, Tresoldi'nin yerine Vermant'ı oyuna aldı. Siquet'nin takımının dördüncü golünü atmasının ardından Vermant da penaltıdan beşinci golü kaydetti. Daha sonra Gora Diouf, Sommer'i geçerek ev sahibi ekibin tek golünü attı ve maç 1-5 sona erdi.

Bruges, çarşamba akşamı Liverpool'u sahasında ağırlayacak ve maç Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak.