Trent Alexander-Arnold: Yapabileceklerimizin sınırı yok

Liverpool'un genç futbolcusu Trent Alexander-Arnold, başarabilecekleri çok fazla şey olduğunu vurguladı ve 'sınır yok' dedi.

Premier Lig’de sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen ve yılın 11'inde yer alan Trent Alexander-Arnold, takım olarak yapabileceklerinin sınırı olmadığını dile getirdi.

'un 21 yaşındaki sağ beki Trent Alexander-Arnold, kulübün resmi sitesine verdiği demeçte, "Her zaman başarabileceğiniz daha fazla şey vardır. Şimdiye kadar başardıklarınız asla yeterli değildir. Kendim ve takımım için hala başarılacak çok şey olduğunu biliyorum. Benim için bunların sınır yok. Çok çalışmaya devam edeceğim ve umarım bunlar gibi birçok başarı elde ederim."

"Her gün bir rüyayı yaşıyorum. Takım olarak doğru şeyleri yaptıkça, hedefimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok. Son iki sezonda harika şeyler başardık ve hala çok daha fazlasını yapacağımız potansiyelimiz var. Liverpool oyuncusu olmak her zaman heyecan verici."

Daha fazla takım

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezonu 12 Eylül Cumartesi günü Leeds United mücadelesiyle açacak.