Trent Alexander-Arnold'ın Real Madrid'e transferi doğrulandı

Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold'ın adı Real Madrid ile anılıyordu. Bu spekülasyonu doğrulayan sürpriz bir gelişme yaşandı.

Alexander-Arnold, İngiltere'nin İspanya karşısında aldığı üzücü yenilginin ardından bir kez daha ikinci olduğu Euro 2024'ün ardından Bellingham ile birlikte tatil yaptı.

Real Madrid bu yaz Liverpool'un sağ bekini transfer etmek için harekete geçti ve Arnold, ABD'de Six Flags'te Los Blancos forması imzalarken fotoğraflandı.

Alexander-Arnold formaya imzasını attıktan sonra -ki bunun hiçbir anlamı olmayabilir ama manşetlere çıkacağı kesin- Bellingham ile birlikte birlikte rollercoaster'a binerken fotoğraflandı.

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Alexander-Arnold ve Jordan Henderson, Bellingham'ı Liverpool'a katılması için ikna etmeye çalıştılar ancak başarısız oldular. Şimdi Bellingham ve Trent İspanya'da buluşabilir.

Her iki oyuncu da kulüplerine dönmeden önce tatillerini tamamlayacaklar.

Real Madrid 1 Ağustos'ta AC Milan'a konuk olurken, Liverpool da aynı gün Arsenal ile oynayacak.