sc Heerenveen, cumartesi akşamı ADO Den Haag deplasmanında üç puanı zorlukla aldı. Teknik direktör Robin Veldman'ın takımı, Jacob Trenskow'un iki golle başrolü üstlendiği heyecan dolu maçı 3-2 kazandı. Frizya ekibi rahat bir galibiyete gidiyor gibi görünse de oyuna sonradan giren Nigel Thomas'ın iki golünün ardından galibiyeti korumak için büyük çaba harcamak zorunda kaldı.

Heerenveen, Lahey'deki maça zorlu hava koşullarına rağmen iyi başladı. İlk bölümde daha tehlikeli olan Frizya ekibinde Maxence Rivera'nın şutu, takım arkadaşı Ringo Meerveld'e çarparak engellendi. ADO da etkili oldu ancak kaleci Bernt Klaverboer, Juho Kilo'nun şutunda yaptığı başarılı kurtarışla erken bir golü önledi.

Heerenveen, 24. dakikada hak ettiği üstünlüğü yakaladı. Nolhan Courtens orta sahayı geçip topu Rivera'ya aktardı. Sol kanattan sert bir orta yapan Rivera'nın pasında Trenskow, doğrudan rakibi Gregoire Waem'den önce davranarak yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-1.

Heerenveen, devre arasından önce farkı artıracak fırsatlar da buldu. Meerveld'in güzel pasıyla kaleci Kilian Nikièma ile karşı karşıya kalan Courtens'in zayıf vuruşunda top yandan dışarı çıktı. Dylan Vente de önemli bir fırsat yakaladı ancak Jonas Jensen-Abbew kritik bir müdahaleyle Frizya ekibinin ikinci golünü engelledi.

Heerenveen, ikinci yarının altıncı dakikasında bir kez daha gol buldu. Oliver Braude'nin pasında şut için geniş alan bulan Meerveld, topu sert bir vuruşla ağların üst kısmına gönderdi: 0-2. Levi Smans'ın yokluğunda yeniden ilk 11'de yer bulan hücuma dönük orta saha oyuncusu için bu gol moral vericiydi.

Ancak konuk ekip rahat üstünlüğünün keyfini uzun süre çıkaramadı. ADO Teknik Direktörü Robin Peter, Nigel Thomas'ı oyuna aldı ve hücum oyuncusu maça damgasını vurmak için bir dakikaya bile ihtiyaç duymadı. Klaverboer, Daryl van Mieghem'in şutunu kontrol edemeyince Thomas dönen topu akrobatik bir yarım röveşatayla ağlara gönderdi: 1-2.

Farkı bire indiren gol, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. ADO, Heerenveen'i kendi sahasına itti ve Milan Hokke, Jalen Hawkins ile Evan Rottier'nin de aralarında bulunduğu oyuncularla beraberlik fırsatları yakaladı. Frizya ekibinin en çok zorlandığı anda Trenskow yeniden sahneye çıktı ve 66. dakikada Rivera'nın yerden ortasını etkili bir vuruşla gole çevirdi: 1-3.

Maç sonuçlanmış gibi görünüyordu ancak ADO pes etmedi. Rottier'nin yerden ortası 72. dakikada Klaverboer'i geçti ve arka direkteki Thomas topa dokunarak ikinci golünü kaydetti: 2-3. Heerenveen son bölümde beraberlik golü endişesi yaşasa da direndi ve Lahey'den üç puanla ayrıldı.