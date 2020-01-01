"Traore'yi savunmak Ronaldo'yu savunmaktan daha zor!"

Wolverhampton'ın yıldızı Adama Traore'ye bir meslektaşından büyük bir övgü geldi.

'ın savunma oyuncusu Jetro Willems, Adama Traore'yi savunmanın 'yu savunmaktan daha zor olduğunu söyledi.

altyapısından yetişen Traore 2015'ten bu yana İngiltere'de top koşturuyor. 23 yaşındaki futbolcu 2018'de transfer olduğu Wolverhampton'ın kilit oyuncularından biri haline gelirken özellikle bu sezon iki maçında ortaya koyduğu performanslarla büyük beğeni topladı.

Haberin devamı aşağıda

Hafta sonu Traore'ye karşı Newcastle formasıyla sahaya çıkan Jetro Willems rakibine karşı ne denli zor bir maç geçirdiğini Northern Echo'ya şu sözlerle anlattı:

"Kariyerimde çok iyi oyunculara karşı oynadım ama kimse Traore kadar hızlı değildi. İnanılmaz biri. Adeta bir canavar. Hızlı olduğu yetmiyormuş gibi bir de çok güçlü. Ben Ronaldo'ya karşı oynadım ve o da hızlı biri ama Traore kadar hızlı değil. Ronaldo elbette çok yetenekli ama bazen onun gibilere karşı oynamak çok hızlı biriyle karşılaşmaktan daha kolay oluyor."

Adama Traore bu sezon resmi maçlarda 5 gol attı, 7 asist yaptı.