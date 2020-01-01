Traore'den itiraf: Kollarıma bebek yağı sürüyorum

Adama Traore, hızı nedeniyle kendisini kolundan çeken rakiplerine karşı oluşturduğu formülü açıkladı: Bebek yağı!

Wolverhampton forması giyen Adama Traore, rakip oyuncuların kendini yakalayamaması için kollarına ve omzuna bebek yağı sürdüğünü açıkladı.

altyapısında yetişen Traore, başa çıkılmaz hızı nedeniyle Premier Lig'de savunulması en güç futbolculardan biri olarak gösteriliyor.

Daily Mail'a konuşan 24 yaşındaki futbolcu, kulüp doktorunun önerisiyle, bebek yağını kullanmaya başladıklarını itiraf ederken "Rakipler beni kolumdan, omzumdan çekiyorlardı. Biz de bu bölgelere bebek yağı sürmeye karar verdik. Bunu yaptığımız ilk maç çok komikti çünkü rakip oyuncular kolumdan tutmaya çalışıyorlar ama beni yakalayamıyorlardı. 'Ne oldu öyle?' diye soruyorlardı, ben de 'Bilmem!' diyordum. Artık herkes bunu yaptığımızı biliyor ama bunun bir önemi yok. Artık kolumu yağlıyorum ve rakiplerin ellerinden kayıp gidiyorum." ifadelerini kullandı.

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2019-20 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çeken Adama Traore, bu sezon formasıyla çıktığı altı maçta henüz skor katkısı yapamadı.