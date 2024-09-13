Transferde son dakika! Sadio Mane bombası: Süper Lig devi son ana kadar bekleyecek

Süper Lig devi, yaz transfer döneminin son anına kadar Mane isteğinden bir adım bile geri atmayacak.

Beşiktaş, Senegalli yıldız için gemileri yaktı. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen Siyah-Beyazlılar, transferin son anına kadar pusuda bekleyecek.

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Mane, Al-Nassr yönetimine bunu bizzat ifade etti.

Teker teker reddetti

Fanatik'in haberine göre; Transfer sezonunun sonuna gelirken Siyah-Beyazlılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile ilgili girişimlerinde aşama kaydetti. Mane, Suudi Arabistan’dan kendisine yapılan teklifleri teker teker reddetti.

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Beşiktaş’ın teklifine ise ret vermedi. 2023 yılında Bayern Münih’ten 30 milyon Euro transfer bedeliyle Al Nassr’ın yolunu tutan Mane, Suudi Arabistan’da mutlu olmadığı biliniyor.

Yönetim, transferin son günün ortaya çıkabilecek her fırsatı Mane’yi kadrosuna katabilmek için değerlendirmeyi umuyor.