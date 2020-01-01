Transferde adı Beşiktaş ile anılan oyuncular

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile adı en çok anılan oyuncuları derledik.

Gökhan Töre

Geçen sezon kanat bölgesinde özellikle skor üretimi anlamında büyük bir sıkıntı çeken Beşiktaş, yeni sezonda bu sorununu gidermek için eski oyuncusu Gökhan Töre'ye yöneldi.

'da geçen sezon 28 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sergileyen Gökhan, yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetiminin ise Yeni Malatyaspor ile pazarlığı devam ediyor.

Daha fazla takım

Ajansspor' a konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan'ın Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir" dedi.

Papiss Cisse

Burak Yılmaz'ın 'e gitmesinin ardından santrfor pozisyonunda bir boşluk doğan Beşiktaş'ta, bu transfer PAOK maçına yetiştirilemedi. Geçen sezon kiralandığı Zulte Waregem'den dönen Cyle Larin her ne kadar takımın tek golünü atsa da, Beşiktaş'ın birinci santrforu olabilecek kalitede görülmüyor.

En güçlü adaylardan biri ise geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un ardından Süper Lig'de gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Papiss Cisse. ile sözleşmesi sona eren ve şu anda bonservisini elinde bulunduran Senegalli oyuncu ile pazarlıklar ise devam ediyor.

Davide Santon

PAOK maçında performansıyla en çok eleştiri alan oyunculardan biri, alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda oynatılan Jeremain Lens'ti. Dolayısıyla bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir sağ bek arayışlarına hız verildi.

Bu pozisyon için en çok adı geçen oyuncu ise 'nın tecrübeli oyuncusu Davide Santon. İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Santon ile pazarlıkların devam ettiği ve transferin bitmeye yakın olduğu iddia ediliyor.

Mario Lemina

Geçtiğimiz sezonun başında 'dan 'a kiralanan, fakat sık sık yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle fazla verimli olamayan Lemina da Beşiktaş için adı geçen oyunculardan.

Siyah-beyazlılar her ne kadar orta saha rotasyonuna Bernard Mensah'ı dahil etse de takımdan ayrılan Mohamed Elneny'nin boşluğu henüz doldurulamadı. Oyunun her iki yönünü oynayabilen Lemina, geçmiş sezonlarda yaşadığı sakatlık sorununu tekrarlamazsa, siyah-beyazlıların bu açıdan aradığı oyuncu olabilir.

Badou Ndiaye

Siyah-beyazlılarla adı geçen bir başka oyuncu ise geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye.

Bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a kiralanabileceği iddia ediliyor. Son sezonlardaki performansı oldukça düşüşte olan Ndiaye'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşirse, yeni kulübünde yeniden çıkışa geçmek isteyecek.

Serkan Kırıntılı

Ersin Destanoğlu ile rekabete girebilecek tecrübeli bir yerli kaleci arayan Beşiktaş ile adı en çok anılan isim ise Serkan Kırıntılı.

'dan bonservisini almaya çalışan Serkan, kariyerinin başlarında 'de de oynamıştı. Transfer gerçekleşirse bu onun için ikinci büyük fırsat olacaktır.

