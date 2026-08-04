Transfer yaklaşıyor: Trabzon, Salah'ın geliş tarihini açıkladı

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile yürüttüğü görüşmelere dair yeni ayrıntıları açıklayarak oyuncunun yarın çarşamba öğle saatlerinde Türkiye'ye geleceğini ve takıma transferine ilişkin işlemlerin tamamlanacağını doğruladı.

Türk kulübü, taraftarlarına yönelik resmi açıklamasında şunları söyledi: "Kendisiyle transfer görüşmelerine başladığımız Muhammed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat tam 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak."

Açıklamada, oyuncunun aynı günün akşamı Trabzon şehrine geçmesinin planlandığı, resmi karşılama programının ayrıntılarının ise ilerleyen saatlerde kulübün resmi medya kanalları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Trabzonspor, salı akşamı erken saatlerde Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla anlaşmak için resmi görüşmelere başladığını duyurmuş ve kısa bir açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Muhammed Salah'ın kulübümüze transferine ilişkin görüşmeler başladı."

Görüşmelerin başladığının resmen duyurulmasından önce Türk kulübünün resmi hesabı, Mısırlı yıldızla anlaşmanın yakın olduğuna dair açık bir işaret olarak Mısır'daki üç piramidi gösteren bir video paylaşmış, ardından gelişmeler sonraki saatlerde hızlanmıştı.

Türk basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Salah ve menajeri Rami Abbas ile iki yıl süreli bir sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı; nihai işlemlerin tamamlanması ve transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor'un bu hamlesi, 34 yaşındaki Muhammed Salah'ın isminin geçtiğimiz dönemde birçok kulübe transfer olma ihtimaliyle anıldığı bir zamana denk geliyor. Salah, geçen sezonun sonunda Liverpool'daki kariyerini noktalamıştı.

Mısırlı oyuncu, aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu birçok kulübün ilgi odağına girmiş, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler tıkanmıştı. Ayrıca başta İttihad, Hilal, Nassr, Suudi Arabistan Ahli ve Kadisiye olmak üzere Suudi kulüplerinden de teklifler ve ilgi söz konusuydu.