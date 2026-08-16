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Transfer yaklaşıyor: Joey Veerman, PSV'den 22 milyon euro karşılığında ayrılacak

Transfers
PSV Eindhoven
Dortmund
J. Veerman

Joey Veerman, PSV'den Borussia Dortmund'a transfer oluyor. Bunu Eindhovens Dagblad pazar öğleden sonra duyurdu. 27 yaşındaki orta sahanın transferinde yaklaşık 22 milyon avroluk bir bedel söz konusu.

Veerman'ın PSV ile 2028'e kadar devam eden sözleşmesinde bu tutarda bir satış maddesi bulunuyor. Dortmund bu maddeyi devreye sokma kararı aldı. Sağlık kontrolü pazartesi günü yapılacak. Bunu geçmesi halinde 2031 ortasına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacak.

Hafta başında Dortmund'un Veerman'ı ciddi bir seçenek olarak gördüğü zaten ortaya çıkmıştı. Ancak Voetbal International'a göre satış maddesinin süresi 20 Ağustos civarında dolacaktı, bu nedenle geleceğiyle ilgili kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyordu. Bu netlik şimdi sağlandı.

Veerman, cumartesi günü Excelsior ile oynanan maçın (1-2 galibiyet) ardından ESPN'e Dortmund'a olası transferiyle ilgili zaten konuşmuştu. “Tabii ki müthiş güzel bir kulüp. Ben her şeyi bekleyip göreceğim.”

“Tabii ki bazı şeyler duyuyorsunuz ama şu an itibarıyla orada futbol oynadığım bir durum yok. Eğer o noktaya gelirse, bu benim için elbette harika bir seçenek olur. Aslında ben de bunu yıllardır bekliyordum” dedi Veerman.

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Veerman, Ocak 2022'den bu yana PSV forması giyiyor ve kulüple büyük başarılar elde etti. Son üç sezonda Hollanda şampiyonu oldu, iki kez Hollanda Kupası'nı kazandı ve üç kez de Johan Cruijff Kupası'nı müzesine götürdü.

Volendamlı oyuncu, son sezonlarda güzel bir adım atmak istediğini gizlemedi ancak örneğin Fenerbahçe'ye transferi son anda suya düştü.

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