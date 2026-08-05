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Abobakr El Mokadem

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Transfer suya mı düştü? Leipzig'den Real Madrid'i şaşırtan Diomande açıklaması

Transfers
Y. Diomande
La Liga
Bundesliga
Real Madrid
RB Leipzig
Côte d’Ivoire
İspanya
Almanya

Fildişi Sahili'nden futbolcunun geleceğini belirsizlik sarıyor

Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande, Real Madrid'e transferi için görüşmeler sürerken Leipzig antrenmanlarına katıldı.

 Transferin tamamlanmak üzere olduğu düşünülürken Alman kulübü, doğrudan oyuncuya yönelik bir karşılama mesajıyla herkesi şaşırttı.

Leipzig, sosyal medya hesapları üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Antrenman kampına dönüşün hoş geldin Yan. Enfeksiyondan iyileşmesinin ardından Yan Diomande antrenmanlara döndü."

"As" gazetesi, bu mesajın Alman kulübü için bir niyet beyanı niteliği taşıdığını ve transfer konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığına işaret ettiğini belirtti.

Son birkaç saatte, Leipzig ile Real Madrid arasında Diomande'nin transferi konusundaki anlaşmanın kesin olarak sona erdiği ve oyuncunun mevcut takım arkadaşlarıyla birlikte bile hazırlık dönemine gitmeyeceği kesin gibi görülüyordu.

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Bununla birlikte, kesin bir anlaşmanın bulunmaması görüşmeleri uzatmaya devam ediyor. Real Madrid'in 100 milyon avronun üzerinde bir bedelle bir oyuncuyla anlaşabilmesi için tüm meselelerin çözülmesi beklenirken, Diomande'nin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.



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