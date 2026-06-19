Transfer süreci hız kazanıyor: Caio Henrique, çok net bir nedenden ötürü Ajax’a gitmeyi çok istiyor

Brezilya’nın Globo kanalı, Caio Henrique’nin Ajax’a transfer olmayı çok istediğini bildirdi. Sol bek, transfer için yeşil ışık yaktı.

Perşembe akşamı Foot Mercato, Ajax'ın yaklaşık on milyon avroya mal olacak 28 yaşındaki kanat bekine büyük ilgi duyduğunu bildirmişti.

Globo ise Henrique’nin Amsterdam’a transfer olmayı olumlu karşıladığını yazıyor. Bunun önemli bir nedeni var: Ajax’ta forma giyerek milli takımda yeniden dikkatleri üzerine çekebileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Ajax’ta oynamayı çok istiyor ve memleketi Brezilya’dan gelen birçok teklifi reddetti.

Henrique’nin sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor, ancak Monaco’dan ayrılması gündeme gelebilir. Bu, Monacoluların bu kanat bek için transfer ücreti alabileceği son yaz.

Sol bek, 2020 yazında Atlético Madrid’den transfer olmuştu ve o zamandan beri Stade Louis II’de vazgeçilmez bir isim haline geldi. Toplamda Monaco formasıyla 211 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol attı, 41 asist yaptı.