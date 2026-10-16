Santrafor pazarı, Avrupa futbolunun karşı karşıya olduğu en büyük sınavlardan biri haline geldi. Kulüpler dünyanın en dikkat çekici forvetlerini elinde tutmak için konumlarını güçlendirirken, kulübün mali durumunu riske atmadan istisnai bir santrafor bulmak giderek zorlaşıyor; tamamen farklı bir vaka olan Premier Lig kulüpleri ise bu durumun dışında kalıyor.

Barcelona bu zorluğun boyutunu çok iyi biliyor.İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Katalan ekibi hücum hattını güçlendirmek için aylarca mevcut seçenekleri araştırdı ve tercih listesinin başına Julian Alvarez'i yerleştirdi. Ardından Deco, alternatif bir koz olarak Gabriel Jesus'u devreye soktu; Brezilyalı forvet, Hansi Flick yönetiminde Barcelona'ya hızla uyum sağlamayı başardı ki Alman teknik adam yedek kulübesinde olduğunda bunu başaramamak da zor.

Bu koşulların ortasında, Barcelona taraftarının pek tanımadığı bir isim öne çıktı: Club Brugge'ün 22 yaşındaki forveti Niccolo Tresoldi. Genç oyuncu, Julian Alvarez'i kadroya katma şansı son derece uzak bir olasılıktan imkânsız bir senaryoya dönüştüğünde Katalan kulübünün hesaplarına girdi.

Sonunda Tresoldi Belçika ekibinden ayrılmadı; ancak Jan Breydel Stadı'ndaki ligde yaptığı muhteşem başlangıç, kulüp yöneticilerini önümüzdeki yaz kasalarına girebilecek milyonları nasıl değerlendireceklerini düşünmeye itiyor. Tabii önce oyuncuyu devre arası transfer döneminde elde tutmayı başarmaları gerekiyor.

Bununla birlikte, Avrupa futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden birini kadroya katma yarışı yalnızca kulüplerle sınırlı kalmayacak. Çünkü birkaç milli takım da oyuncunun hizmetlerinden yararlanma şansına sahip ve oyuncu bu rekabete konu olacağını zaten açıkça ortaya koydu.

Tresoldi, gol içgüdüsü, ceza sahası içindeki varlığı ve ağları bulmaktaki rahatlığıyla öne çıkıyor. Bunlar, dikkat çekmeden geçip gidebilecek nitelikler değil.

Inter karşısındaki performansı, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibini üç golle cezalandırdığı maçta, çıkışının geçici bir parlama olmadığını kanıtladı. Genç forvet, 11 maçta golü sayısını 9'a yükseltti.

Forvet şu anda Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı forması giyiyor ve son milli ara döneminde çıktığı üç maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Tresoldi, Almanya Milli Takımı için ideal bir takviye olacak; ancak Jürgen Klopp ona yakın olmasına rağmen, Almanya formasını giymeye ikna etmek kolay bir görev olmayacak. Zira oyuncu, milli takım geleceğiyle ilgili şöyle konuştu: "Ben İtalyanım, ama aynı zamanda Almanım. Annem de Arjantinli! Zamanı gelince karar vereceğim."

Tresoldi, artık alışılmış görüntüsüne benzemeyen İtalya Milli Takımı için ideal bir seçenek olurken, santrafor mevkiinde aynı özelliklere sahip bir forveti bulunmayan Arjantin Milli Takımı için de güçlü bir takviye anlamına gelecek. Ancak son karar, şu an için milli takım geleceğini netleştirme konusunda hiçbir acelesi olmayan oyuncunun elinde.

Tresoldi şu anda Club Brugge ile yoluna ve çıkışını sürdürmeye odaklanmış durumda. Hem takımının 21 puanla, lider Gent'in sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldığı Belçika Ligi'nde hem de rakiplerini cezalandırmak için çok fazla fırsata ihtiyacı olmadığını zaten kanıtladığı Şampiyonlar Ligi'nde.

Böylece genç forvetin hizmetleri için ufukta heyecan verici bir üçlü mücadele belirmiş durumda: Almanya, İtalya ve Arjantin milli takımları onu kendi formasını giymeye ikna etmek için kapışmaya hazırlanıyor.



