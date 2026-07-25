Manchester City'nin yıldızı İspanyol Rodri'nin transferi için mücadele, yaz transfer döneminde kızıştı. Barcelona ve Paris Saint-Germain'in müzakere sürecine dahil olmasıyla birlikte, aylardır adı oyuncuyla anılan ve hâlâ transferi bitirmek için en güçlü aday olarak görülen Real Madrid'e rakip olma çabası başladı. Oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazanmasının ardından spekülasyonlar da büyük ölçüde arttı.

Fransız RMC kanalı bugün cumartesi günü, Paris Saint-Germain'in Rodri'yi transfer etme olasılığını araştırmak için resmen harekete geçtiğini ve mevcut transfer döneminde İspanyol orta saha oyuncusundan vazgeçmenin şartlarını öğrenmek amacıyla Manchester City ile temasa geçtiğini açıkladı.

Habere göre, Paris kulübünün yönetimi başlangıçta bu yaz bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlamıyordu; ancak gelecek sezonun sonunda bitecek olan Rodri'nin sözleşmesinin sona ermeye yaklaşması, oyuncuyu istisnai bir fırsat hâline getirdi ve bu durum kulüp yetkililerini temas kapısını açmaya itti.

Aynı zamanda Real Madrid, oyuncuyla kişisel şartlar konusunda halihazırda anlaşmaya vararak transfer yarışındaki ilerlemesini sürdürüyor. Manchester City ile anlaşmaya varmak ise transferin tamamlanmasının önündeki son engel olmaya devam ediyor.

Mücadele bu iki kulüple de sınırlı kalmadı; Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlanmasının ardından Barcelona da oyuncunun temsilcileriyle temasa geçerek yarışa dahil oldu. Katalan kulübü, yeni sezon başlamadan önce orta saha hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Manchester City ise Rodri'yi elinde tutmakta ısrarcı ve onu yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etme çabalarını sürdürüyor. Hatta İngiliz kulübünün yönetimi, mevcut transfer döneminde oyuncunun satışına razı olmaktansa, gelecek yaz bedelsiz ayrılsa dahi sözleşmesinin sonuna kadar oyuncuyu elinde tutmaya hazır.

Rekabetin kızışmasına rağmen, raporlar Real Madrid'in Rodri transfer yarışında hâlâ önde olduğuna işaret ediyor. Ancak Real, kadrosunda yer açmak ve transferi finanse etmek için orta saha oyuncularından birini satmaya ihtiyaç duyabilir; özellikle de yaz transfer döneminde yeni bir hücum kanat oyuncusu transfer etme isteği göz önüne alındığında.