Transfer piyasasında deprem: Suudi devi Harry Kane ile görüşüyor

Bir Suudi devi, mevcut transfer döneminde Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane ile anlaşmak için doğrudan görüşmelere başladı. Bu, transfer sezonunun en dikkat çekici sürprizlerinden biri olabilir.

İngiliz "TEAMtalk" ağı, Al Hilal'in İngiltere Milli Takımı kaptanını Suudi Profesyonel Ligi'ne transfer olmaya ikna etmek amacıyla Kane'in temsilcileriyle görüşmeler yaptığını ortaya çıkardı. Kulüp, hücum hattını güçlendirmek için oyuncuyu hedef listesinin en üstüne koymuştu.









Ağ, oyuncunun kardeşi ve başmenajeri Charlie Kane'in hafta sonu boyunca, Al Hilal'in futbol teknik direktörü Simon Francis ile bir araya geldiğini açıkladı. Francis şu anda Suudi kulübün hedeflediği forvetler listesi üzerinde çalışmak için İngiltere'de bulunuyor.

Al Hilal'in bu hamlesi, kulübün West Ham United'dan Crysencio Summerville ile anlaşmasının ardından hücum hattını yeniden yapılandırma planı kapsamında geliyor; ayrıca başka bir kanat oyuncusu ve yeni bir forvet transfer etmek de hedefleniyor.

Al Hilal, hedeflenen forvetler listesinin başına Kane'i koyuyor. Bunun yanında bir dizi başka seçenek de mevcut; kulüp aynı zamanda Savinho ve Pedro Neto gibi kanat oyuncularını transfer etmeyi de değerlendiriyor.

Buna karşılık Bayern Münih, İngiliz forvetini elde tutmaya çalışıyor. Özellikle mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle, Alman kulüp sözleşmeyi 3 yıllığına, yani Haziran 2029'a kadar uzatmak için çalışıyor.

Al Hilal, hücum hattında birçok değişikliğe hazırlanıyor; Karim Benzema'nın ayrılma ihtimali de söz konusu. Bu arada Darwin Nunez, kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olmaya yaklaşıyor.

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