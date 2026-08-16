Barcelona kulübü, uzun süren çekişmenin ardından Manchester City yıldızı İspanyol Rodri'nin transferini tamamlayarak Katalan ekibinin kadrosunu yeni sezondan itibaren güçlendirdi.

Rodri'nin geleceği, İspanya'nın şampiyonlukla taçlandığı Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından belirsizliğini koruyordu; Manchester City oyuncusu turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülürken Real Madrid ve Barcelona onu kadrosuna katmaya çalışıyordu.

Başlangıçta Rodri'yi kadrosuna katmaya en yakın takım Real Madrid'di; ancak transfer son günlerde Barcelona'ya doğru kaydı.

Transfer piyasası uzmanı İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Rodri'nin Barcelona'ya transferinin gerçekleştiğini doğruladı.

Romano, resmi "X" hesabından şunları yazdı: "Rodri, Barcelona'ya. İspanyol orta saha oyuncusunun Manchester City'den Barcelona'ya transferi konusunda anlaşmaya varıldı."

Şunları ekledi: "Daha önce Altın Top ödülünü kazanan oyuncu için her şey tamamlandı. Manchester City, Barcelona'nın sunduğu son teklife yeşil ışık yaktı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Rodri, önümüzdeki hafta içinde Barcelona ile dört yıllık bir sözleşme imzalayacak; sözleşme Haziran 2030'a kadar geçerli olacak."

Şunları da belirtti: "Barcelona, hem Rodri hem de Joao Cancelo'nun seyahat ve sağlık kontrolü işlemlerini ayarlamaya çoktan başladı."

Son günlerde Barcelona, Rodri transferini bitirmek için yoğun bir çaba gösterdi ve Manchester City'ye birden fazla teklif sundu. Bazı basın haberleri, son teklifin 70 milyon euro olduğunu aktardı.

Citizens ile sözleşmesinde bir yılı kalan Rodri'nin, Manchester City'nin bugün pazar günü Arsenal karşısında oynadığı ve Arsenal'ın 3-0 kazandığı İngiltere Community Shield maçında forma giymediğini belirtmek gerekir.



