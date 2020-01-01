Transfer

Thievy Bifouma, Çin yolcusu!

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thievy bifouma yeni malatyaspor 15122019
Vedat Yangın
Yeni Malatysapor Kulübü, Thievy Bifouma'nın transferi için Çin ekiplernden Schenzhen FC ile prensip anlaşmasına vardı...

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Thievy Bifouma bu sezon Malatya ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 6 gole imza attı.

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