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Ryan Babel resmen Fulham'da!

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twitter/@fulhamfc
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Fulham'a transferi resmiyet kazandı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Ryan Babel, Fulham'a transfer oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fulham cephesinden yapılan açıklamada ise 32 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hollandalı oyuncu, Fulham'ın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Fulham'ın ayakta kalacağına inancım tam. Buraya gelme sebeplerimden birisi de buna yardımcı olmaya çalışmaktı. Heyecanlı ve sabırsızım." ifadelerini kullandı.

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