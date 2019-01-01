Roma'dan Aleksandar Kolarov'a yakın markaj!

İtalyan medyası, Roma'nın Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Aleksandar Kolarov'u takımda kalmaya ikna etmek üzere olduğunu öne sürdü.

'nin transferini bitirmek üzere olduğu konuşulan 'nın deneyimli yıldızı Aleksandar Kolarov'un durumuyla ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın isteği doğrultusunda Kolarov'u takımda kalmaya ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde Fenerbahçe ile görüşen 33 yaşındaki oyuncunun Roma'da kalmaya sıcak bakmaya başladığı ve yönetime birkaç hafta içinde son kararını vereceğini ilettiği kaydedildi.

Bilindiği üzere başarılı sol bek oyuncusunun Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.