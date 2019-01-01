Real Madrid'in Pogba operasyonu başlıyor

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, Pogba'yı takımında görmek istiyor.

Eden Hazard ve Luka Jovic'i kadrosuna katan , Zinedine Zidane'ın isteğiyle Paul Pogba'ya odaklanmış durumda.

Marca'nın haberine göre geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen eflatun beyazlılar 'da mutsuz olan Pogba'yı transfer etmek istiyor.

İngiliz ekibi 150 milyon euro'dan aşağı bir bedelle Fransız oyuncuyu elinden çıkarmak istemezken Pogba'nın ayrılmayı istemesi transferi mümkün kılıyor.

Yetenekli orta saha oyuncusunu ise en çok isteyen Zinedine Zidane. Fransız teknik adam, yönetime Eriksen veya Van de Beek'i istemediğini açıkça belirtti. Risk almak istemeyen Zidane, Pogba'ya oldukça güveniyor. Ayrıca eşi Bolivyalı olan Pogba'nın İspanyolca da biliyor olması takım içindeki uyum sorununu ortadan kaldırıyor.

Real Madrid yönetimi ise hem Manchester United ile hem de Pogba ile makul şartlarda anlaşmanın peşinde. Pogba, Manchester United'dan aldığı ücretin daha azına İspanyol devine gelmeye istekli. İki kulüp arasındaki müzakereleri ise Real Madrid'in isteğiyle menajer Mino Raiola yönetecek.