Real Madrid'in bir numaralı hedefi Jovic

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Zinedine Zidane'ın hedefinde bu sezon Bundesliga'da fırtınalar yaratan Jovic var.

, forvet transferindeki önceliğini belirledi: Luka Jovic.

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Bu sezon 'da 'nın son 11 sezondaki 8. şampiyonluğunu izlemek zorunda kalan ve üç sezondur kazandığı Şampiyonlar Ligi'ne de son 16 turunda veda eden Real Madrid, kadrosunu geliştirmek için çaresiz durumda.

Takımın başına bir kez daha Zinedine Zidane'ı geçiren Başkan Florentino Perez, Fransız teknik adamın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütmeye başladı.

'nun yokluğunda hücumda zorlanan La Liga devinin bir numaralı hedefi, bu sezon formasıyla müthiş bir performans ortaya koyan Luka Jovic.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Real Madrid, şu ana dek 25 gol atan 21 yaşındaki futbolcu için Alman ekibiyle ilk teması kurdu ve İspanyol cephesinde bu transfere dair iyimserlik söz konusu.

Real'in alternatifi ise 'da kiralık oynayan oyuncusu Raul De Tomas. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 gol attı ve dikkatleri çekti.

Zidane, bu hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında, transfer dönemindeki temel hedeflerini hücum hattını kuvvetlendirmek olarak açıklamıştı.