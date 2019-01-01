Premier Lig devleri onun için yarışıyor

Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Brahimi için İngiltere'nin önemli kulüpleri devrede.

Premier Lig'in üç köklü ekibi Arsenal, Manchester United ve Everton, Porto'dan Yacine Brahimi için birbiriyle yarışıyor.

Portekiz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yaz döneminde başka bir takıma gitmesi bekleniyor.

Correio da Manha'nın haberine göre Brahimi için Premier Lig'in devleri Arsenal, Man United ve Everson devreye girmiş durumdalar.

Everton ve Wolves, Cezayirli futbolcuya sözleşme tekliflerini ilettiler. Arsenal ve United'ın da oyuncuya teklif yapması bekleniyor.

Brahimi bu sezon Portekiz liginde 21 maça çıktı, 7 gol attı.