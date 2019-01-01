Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Portekizli oyuncu İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , 'tan transfer ettiği sol bek oyuncusu Pedro Rebocho 'yu İstanbul'a getirdi.

'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşıladı.

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Bilindiği üzere Fransız kulübü daha önceden yaptığı açıklamayla Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını duyurmuştu.

24 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atması bekleniyor.