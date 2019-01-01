Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi
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AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Guingamp 'tan transfer ettiği sol bek oyuncusu Pedro Rebocho 'yu İstanbul'a getirdi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşıladı.
Bilindiği üzere Fransız kulübü daha önceden yaptığı açıklamayla Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını duyurmuştu.
24 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atması bekleniyor.