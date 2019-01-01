Paul Pogba'dan ayrılık sinyali!

Manchester United'ın Fransız yıldızı, takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

'ın başarılı orta saha oyuncusu Paul Pogba, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirdi.

Son dönemlerde adı başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Pogba, Tokyo'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

>> Sözleşmesi sona eren futbolcular

"Siszin de dediğiniz gibi, hakkımda birçok şey konuşuluyor." diyen Pogba, şöyle devam etti: "Benim için Manchester'daki üç yılımda güzel şeyler yaptım. Herkes gibi iyi ve kötü günler yaşadım. Geride bıraktığımız sezonun ve tüm olanların ardından, sanırım kariyerimde yeni bir meydan okuma için doğru zaman geldi. Şu an bunu düşünüyorum: Başka bir yerde yeni bir meydan okuma."

2016 yazında 105 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında 'tan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester United forması altında çıktığı 47 resmi maçta 16 gol atıp 8 de asist yapmıştı.