Nicolas Gaitan resmen Chicago Fire'da
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Son olarak Çin ekiplerinden Dalian Yifang forması giyen Nicolas Gaitan, Amerikan ekibi Chicago Fire'a transfer oldu.
Chicago Fire'dan yapılan açıklamada Gaitan'ın bedelsiz olarak transfer edildiği ve 31 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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Hatırlanacağı üzere Arjantinli kanat oyuncusunun adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Gaitan, geçtiğimiz Şubat ayında Atletico Madrid'den ayrılarak Dalian Yifang'a transfer olmuştu.