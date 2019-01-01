Mathieu Valbuena resmen Olympiakos'ta
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, Yunan devi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.
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Kulüp binasına geldiğinde büyük bir taraftar topluluğu tarafından karşılanan Valbuena, daha sonra resmi sözleşmeye imzasını attı.
Ματιέ Βαλμπουενά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @MathieuVal8 welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/vXd8RdDR5l— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 27, 2019
Valbuena yaptığı ilk açıklamada transferinden ötürü mutlu olduğuu belirtirken, "Yunanistan'ın en büyük kulübüne geldim. Büyük bir gurur duyuyorum. Yunanistan'a gelmek beni sevindirdi." diye konuştu.
34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe forması altında iki sezonda çıktığı 71 resmi maçta 12 gol atığ 24 de asist yapmıştı.