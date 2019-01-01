Mathieu Valbuena resmen Olympiakos'ta

Fenerbahçe'den ayrılan Fransız oyuncu, Yunan devine transfer oldu.

ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, Yunan devi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

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Kulüp binasına geldiğinde büyük bir taraftar topluluğu tarafından karşılanan Valbuena, daha sonra resmi sözleşmeye imzasını attı.

Valbuena yaptığı ilk açıklamada transferinden ötürü mutlu olduğuu belirtirken, "Yunanistan'ın en büyük kulübüne geldim. Büyük bir gurur duyuyorum. Yunanistan'a gelmek beni sevindirdi." diye konuştu.

34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe forması altında iki sezonda çıktığı 71 resmi maçta 12 gol atığ 24 de asist yapmıştı.