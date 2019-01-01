Manuel Da Costa, Al Ittihad'e transfer oldu

Başakşehir'in deneyimli stoperi, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad'e transfer oldu.

Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad, Medipol Başakşehir'in Faslı oyuncusu Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Transferin mali detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, Da Costa için Al Ittihad'in Medipol Başakşehir'e 4.5 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

Da Costa, Medipol Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 3 gol attı.

El-Ittihad takımının teknik direktörlüğünü, 2013-2015 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat Slaven Bilic yapıyor.