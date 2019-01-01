Maicon, Al Nassr'a transfer oldu

Galatasaray'ın deneyiml stoperi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a kiralık olarak transfer oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala Al Nassr'a transfer oldu.

Hatırlanacağı üzere Goal, Al Nassr'ın Maicon'la ilgilendiğini ve iki kulübün görüşme halinde olduğunu duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamayla oyuncunun 1.5 yıllığına Al Nassr'a kiralandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Al Nassr'dan 1.7 milyon euro kiralama ücreti alacak ve oyuncunun yıllık ücretlerinin Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir." denildi.

Galatasaray, Maicon'u 2017 yazında 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyla yıllık 2.2 milyon euro sabit ücretten 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.