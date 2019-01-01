Galatasaray'dan maaş sınırlaması kararı

Takımın maaş yükünü azaltmak isteyen yönetim, önümüzdeki transfer döneminde oyunculara 2.5 milyon euro'dan fazla yıllık maaş ödememe kararı aldı.

yeni sezon için yapacağı transferlerde radikal bir karar aldı.

Yönetimin UEFA ile FFP kapsamında yaptığı anlaşma gereği takımdaki finansal yükünü azaltmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon 89.4 milyon euro olan yıllık gideri bu sezon 76 milyon euro'ya kadar indirmeyi başarmıştı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre , gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fatih Terim ve yöneticiler, yazın yapılacak transferlerde bir oyuncuya maksimum 2.5 milyon euro verme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu plan için devre arasında takıma kattığı Marcao ve Luyindama ikilisini referans alıyor. Bu iki oyuncuya toplamda 2 milyon euro veren Galatasaray, yeni transferleri için de aynı yöntemi izleyecek.

Mevcut yönetim, aynı zamanda, 2.5 milyon euro üzerinde kazanan Fernando, Younes Belhanda ve Fernando Muslera gibi oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararını aldı.