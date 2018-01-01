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Galatasaray'da Alan'ın yanına iki aday

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Getty Images
Alan Carvalho'yu kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, forvete bir takviye daha yapacak.

Galatasaray ara transferde forvet hattına iki takviye yapmayı planlıyor.

Akşam'ın haberine göre, Guangzhou Evergrande'den Alan Carvalho'yu kadrosuna katmaya yakın olan Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun yanına Demba Ba ya da Yevhen Seleznyov'dan birini monte etmek istiyor.

Demba Ba

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Türkiye'de Beşiktaş ve Göztepe formalarını terleten Demba Ba, Çin ekibi Shanghai Shenhua'nın onay vermesi halinde sezon sonuna dek bedava kiralanacak. Cimbom, bu durumda Ba'ya 1.2 milyon euro maaş ödeyecek. Bu transferi kalıcı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen Çin ekibi, 33 yaşındaki futbolcu için 1.3 milyon euro talep ediyor.

İkinci aday ise Akhisarspor'da kadro dışı kalan ve ayrılmak için gün sayan Seleznyov. Ukraynalı forvet oyuncusu sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Demba Ba'dan sonuç çıkmazsa Seleznyov ile temasa geçilecek. 

Yevhen Seleznyov Akhisarspor Galatasaray 08052018

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