Fernando için Sevilla ihtimali güçleniyor

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, kariyerini La Liga'da sürdürebilir.

Sarı kırmızılı takımda Fernando Reges sürprizi yaşanıyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Fernando'nun, ile her konuda anlaştığı ve gitmek istediğini yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Fernando'nun Sevilla ile anlaşmasının ardından sarı kırmızılıların bu kulüpten transfer etmek istediği Ever Banega için takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.

İspanyol kulübü, Banega ile mali konularda anlaşmaya varan sarı kırmızılıların bu teklifi ile ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde vermesi bekleniyor.

İki sezon önce 6 milyon euro’ya ’den transfer edilen Fernando, Galatasaray'da bugüne kadar 58 resmi maçta forma giydi, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.