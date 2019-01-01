Fernando için Sevilla ihtimali güçleniyor
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AA
Sarı kırmızılı takımda Fernando Reges sürprizi yaşanıyor.
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Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Fernando'nun, Sevilla ile her konuda anlaştığı ve gitmek istediğini Galatasaray yönetimine bildirdiği öğrenildi.
Fernando'nun Sevilla ile anlaşmasının ardından sarı kırmızılıların bu kulüpten transfer etmek istediği Ever Banega için takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.
İspanyol kulübü, Banega ile mali konularda anlaşmaya varan sarı kırmızılıların bu teklifi ile ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde vermesi bekleniyor.
İki sezon önce 6 milyon euro’ya Manchester City’den transfer edilen Fernando, Galatasaray'da bugüne kadar 58 resmi maçta forma giydi, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.